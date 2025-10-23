La Belgique a exprimé ce jeudi 23 octobre, son soutien à l’Initiative d’autonomie telle que présentée par le Maroc en 2007, inscrivant la région du Sahara «dans le cadre de la souveraineté du Royaume et de son unité nationale» et par conséquent, Bruxelles affirme qu’elle agirait «dès à présent sur les plans diplomatique et économique en phase avec cette position», a fait savoir le ministère marocain des Affaires étrangères.

Cette position est consignée dans la Déclaration conjointe signée ce jeudi à Bruxelles, par le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita et le vice-premier ministre et ministre belge des Affaires étrangères, des affaires européennes et de la coopération au développement, Maxime Prévot.

Il est souligné dans ladite déclaration, que la Belgique, étant consciente de «l’importance existentielle de la question du Sahara» pour Rabat, assure que la proposition d’autonomie marocaine soumise en 2007 à l’ONU, est «la base la plus adéquate, sérieuse, crédible et réaliste pour parvenir à une solution politique» au litige territorial autour du Sahara Occidental marocain.

Pour sa part, Nasser Bourita s’est félicité de l’évolution de la position belge, qu’il qualifie de «reconnaissance claire du réalisme et de la légitimité de la vision royale, pour le règlement définitif de ce différend régional».

Le Département marocain des Affaires étrangères rappelle que cette nouvelle position de la Belgique, pays membre de l’Union européenne (UE), s’inscrit dans le cadre de la dynamique ascendante du soutien international à la proposition d’autonomie marocaine, «déjà appuyée par de nombreux pays de toutes les régions du monde».

La position belge reflète aussi «une convergence croissante autour d’une approche pragmatique» fondée sur «le dialogue, la stabilité et la coopération régionale», conclue le ministère marocain.