Le Rwanda et l’Arabie Saoudite ont lancé un projet visant à fournir du matériel de cuisine, notamment des kits de Gaz de Pétrole Liquéfié (GPL), à 50 000 foyers dans différentes régions de ce pays d’Afrique de l’Est, dans l’objectif de promouvoir des méthodes de cuisson propres qui protègent l’environnement et améliorent le bien-être de la population, indique un communiqué publié mercredi sur le site du ministère rwandais des Infrastructures.

Ce projet, soutenu par le gouvernement rwandais et Forward7, une initiative du Royaume d’Arabie saoudite, et mis en œuvre par l’entreprise internationale Bboxx, couvrira une période de 18 mois et bénéficiera aux ménages de Kigali, Musanze, Muhanga, Rwamagana et Huye.

L’initiative ambitionne de réduire l’utilisation de la biomasse (principalement le bois de chauffage) qui constitue la majeure partie de la consommation énergétique du pays et d’offrir un accès à des solutions de cuisson modernes et plus propres, à des coûts abordables pour les ménages à faibles revenus.

Le projet permettra également d’atténuer la pollution de l’air intérieur, d’améliorer les résultats sanitaires et de soutenir le développement économique des ménages à faibles revenus.

Chaque kit GPL comprend un réchaud à deux brûleurs, une bouteille de gaz de 12 kg et une vanne intelligente avec une option de paiement à l’utilisation. Le projet cible les ménages qui n’ont pas encore reçu de subventions pour la cuisson propre.

Il est aussi précisé qu’au-delà des avantages immédiats pour les familles, le projet vise à générer des crédits carbone ; sachant que les recettes de ces crédits seront réinvesties dans l’expansion de futures initiatives de cuisson propre, renforçant ainsi l’engagement à long terme du Rwanda en faveur d’un avenir neutre en carbone et résilient face au changement climatique

L’initiative de cuisson propre a débuté, d’après le communiqué, en février 2025 et est maintenant déployée à Rwamagana et Musanze. Alors que plus de 6 000 ménages ont déjà accès à des solutions de cuisson propres, le projet prévoit que les districts restants soient touchés d’ici un an.

Bboxx promet de poursuivre ses campagnes de sensibilisation à l’échelle communautaire pour informer les ménages de leur admissibilité et promouvoir les avantages des solutions de cuisson propres.