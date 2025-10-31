Ce vendredi 31 octobre 2025 «journée nationale des martyrs», les Burkinabè rendent hommage aux martyrs de l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et du coup d’Etat manqué du 16 septembre 2015.

Trois jours plus tôt, le chef de l’Etat du Burkina Faso, Ibrahim Traoré a présidé, au monument des héros nationaux à Ouaga 2000, la cérémonie d’hommage aux fils et filles de la Nation tombés pour la patrie lors de ces deux événements, indique la présidence dans un communiqué.

Le cérémonial a commencé par le retentissement de la sirène à 10 heures, symbolisant l’heure à laquelle est tombée la première victime lors de l’insurrection populaire, suivi de l’observation d’une minute de silence. Ensuite, le président a procédé au dépôt d’une gerbe de fleurs à la mémoire de ces martyrs tombés pour la Nation.

« Aujourd’hui, 31 octobre, je salue la mémoire éternelle de nos Martyrs tombés au champ d’honneur pour préserver notre dignité et promouvoir les intérêts de notre Patrie commune, le Burkina Faso », a déclaré le président dans un message publié ce vendredi.

« Leurs valeurs, leur courage, leur dévouement et leur sacrifice consentis sont un héritage sacré, une lumière qui éclaire notre engagement commun à bâtir un Burkina Faso digne et fort, soucieux de sa souveraineté », a-t-il poursuivi.

Il a également déclaré que ses pensées vont également aux familles des Héros concernés et souhaité un prompt rétablissement à tous ceux qui portent encore les séquelles physiques et morales.

Soulignons que la date choisie, le 31 octobre, pour commémorer la Journée nationale des martyrs, coïncide avec la chute de l’ex-président Blaise Compaoré, chassé par la rue après 27 ans au pouvoir.

Les autorités de transition au Burkina Faso entendent poursuivre leur combat consistant à libérer totalement leur « chère patrie ».