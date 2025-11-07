Le gouvernement du Botswana a signé, ce jeudi 6 novembre, un mémorandum d’accord avec quatre entreprises de renommée mondiale, en vue de renforcer la sécurité énergétique nationale et de moderniser les infrastructures du pays.

L’accord a été scellé avec les quatre sociétés :Thirty-Five Global Links (TFGL), Mercuria Asia Holdings, Ulsan Holding et Innovation Global Industries (IGI).

Selon Gaborone, cet accord marque un pas décisif vers un système énergétique qui desservira chaque citoyen de façon durable, fiable et abordable et traduit par conséquent l’engagement des autorités en matière de résilience énergétique et de croissance économique.

« Notre voyage vers l’autosuffisance énergétique nationale a fait un pas en avant décisif », a affirmé le président botswanais, Duma Boko, sur son compte Facebook, tout en saluant la « collaboration » avec ces grandes sociétés, au service de son pays.

Le chef de l’Etat du Botswana s’est félicité d’emblée de la réhabilitation et la modernisation prochaines de Morupule A et B, deux centrales électriques au charbon. Selon ses précisions, Morupule B subira une rénovation pour améliorer ses performances, lui permettant de générer jusqu’à 600 MW de puissance à sa capacité de pointe.

De son côté, la centrale de Morupule A, dont la durée de vie restante est estimée à seulement deux ans, sera revitalisée et aura une vie opérationnelle renouvelée de 10 à 15 ans grâce au déploiement de technologies avancées.

Boko a conclu en faisant remarquer que « la véritable indépendance commence par la capacité d’alimenter notre propre croissance (…) Il ne s’agit pas seulement d’électricité, il s’agit de souveraineté, de résilience et de prospérité. Le Botswana sera debout, alimenté par sa propre force. »