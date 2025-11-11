Alors que les travaux de la Table ronde « Tchad Connexion 2030 », consistant à mobiliser, du 10 au 11 novembre, 30 milliards de dollars pour financer le Plan national de développement (PND) tchadien, se poursuivent encore à Abu Dhabi, aux Emirats arabes unis, de nombreuses personnalités du monde des affaires ont déjà exprimé leur souhait d’investir dans ce pays d’Afrique centrale.

Le président tchadien, Mahamat Idriss Deby qui a présidé la cérémonie d’ouverture de cet événement, en présence des partenaires techniques et financiers, a reçu par la suite, tour à tour, des investisseurs intéressés par les offres de son pays.

Parmi eux figure Cheikh Sultan Bin Khalifa Al Nahyan, homme d’affaires émirati versé dans différents secteurs, dont ceux de l’élevage, des mines et des transports. « Nous croyons au fort potentiel tchadien et sollicitons votre soutien pour concrétiser nos projets », a-t-il confié au Chef de l’État tchadien, selon les informations relayées par la présidence du pays africain.

Le groupe Ederm a présenté deux initiatives à savoir : la construction d’une centrale électrique de 105 MW à N’Djamena, la capitale, et le développement du corridor logistique N’Djamena-Douala, qui réduira de 60% les délais d’acheminement des marchandises du Tchad à Douala, la capitale économique et le principal centre d’affaires du Cameroun.

Trois hauts responsables d’institutions financières internationales ont également été reçus en audience par Deby Itno. Il s’agit d’Ousmane Diagana, vice-président de la Banque Mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, Sidi Ould Tah, Président du Groupe de la Banque Africaine de Développement et Jeremy Awori, PDG du Groupe Ecobank.

La Banque Mondiale a d’emblée annoncé un appui de 2,5 milliards de dollars pour soutenir la mise en œuvre du PND tchadien, d’après N’Djamena qui souligne que les différentes propositions des partenaires seraient en parfaite adéquation avec les objectifs de «Tchad Connexion 2030».

«Nous ne sommes pas ici, pour vous vendre une promesse sur le Tchad. Nous sommes ici, pour partager avec vous une forte conviction, forgée par les réformes courageuses et portée par une vision claire pour faire du Tchad la nouvelle destination de l’opportunité en Afrique», a assuré le président tchadien dans son discours d’ouverture de la Table ronde.

Parmi les atouts présentés aux investisseurs pour faciliter leurs opérations, le président Deby a cité un environnement des affaires reformé, un guichet unique pour supprimer toute bureaucratie, un code des investissements attractif et un système de E-Visa.