Les travaux de la Conférence ministérielle africaine sur le Désarmement, la Démobilisation et la Réintégration (DDR) des enfants soldats, tenue les 20 et 21 novembre à Rabat, la capitale du Maroc, ont été sanctionnés par l’adoption de la « Déclaration de Rabat » qui résume l’engagement des Etats africains à lutter contre l’enrôlement des enfants dans les conflits.

Dans ce texte, les ministres et chefs de délégations des Etats africains, ayant pris part à la Conférence, ont d’abord exprimé leur vive préoccupation face à la persistance de violations graves commises contre les enfants. Ces derniers sont toujours victimes du recrutement forcé, des violences sexuelles, voire d’enlèvement.

La Déclaration plaide pour la prévention, avec un accent particulier sur le renforcement des mécanismes d’alerte et la protection des enfants mineurs. Dans ce cadre, il est prévu l’élaboration d’une convention continentale spécifique pour prévenir le recrutement d’enfants soldats et faciliter leur réintégration après leur libération.

La réintégration des enfants libérés des groupes armés englobera, entre autres, le soutien psychosocial, la réunification familiale, l’inclusion sociale, la scolarisation ; et devrait aboutir à leur autonomisation économique. Il s’agira aussi de combattre la stigmatisation et de promouvoir la réconciliation au sein des communautés.

Les participants ont également créé un « Groupe des Amis sur le DDR axé sur les enfants » ayant pour mission de soutenir tous les efforts qui seront consentis à différents niveaux.

Les pays représentés à ladite conférence, se sont engagés à renforcer la coopération régionale pour lutter contre le recrutement des enfants par les groupes armés. Les organisations africaines, les communautés locales et la société civile ont été aussi invitées à jouer leur rôle dans ce cadre.

La conférence de Rabat placé sous le thème : «Construire des voies durables pour les enfants touchés par les conflits armés», était une première sur le continent africain. Face à la multiplication des conflits et des menaces qui pèsent sur les enfants mineurs, le continent se devait d’apporter à ce fléau une réponse urgente et appropriée.