Le Royaume du Maroc a franchi un cap historique dans le secteur du tourisme en accueillant 19,8 millions de visiteurs en 2025, selon les chiffres annoncés, ce lundi 5 janvier, par le ministère du Tourisme qui a évoqué «un record historique portant le Maroc aux portes d’une étape symbolique : 20 millions de touristes».

Ce cap représente, en volume d’arrivées, une hausse de 14 % par rapport à 2024. Les recettes touristiques ont atteint un niveau record de 124 milliards de dirhams (environ 13,6 milliards de dollars) à fin novembre 2025, marquant une progression de 19 %.

Pour la ministre du Tourisme, Fatim-Zahra Ammor, « l’accueil de près de 20 millions de touristes en 2025, reflète la transformation profonde du tourisme marocain, portée par la vision éclairée de Sa Majesté le Roi (…). Un tourisme plus performant, plus durable et qui crée de la valeur au niveau des territoires.»

Le Royaume ambitionne d’accueillir 26 millions de touristes d’ici 2030, année au cours de laquelle il co-organisera la Coupe du Monde de la FIFA avec l’Espagne et le Portugal. Le record atteint en 2025 a bénéficié aussi, sans nul doute, de l’arrivée des fans venus dans le pays pour la TotalEnergies CAF CAN Maroc 2025 qui a commencé le 21 décembre 2025 et se poursuivra jusqu’au 18 janvier 2026.