L’Assemblée nationale du Sénégal, a procédé ce lundi 5 janvier, à l’installation officielle d’une mission d’information parlementaire, faisant suite à une demande de la Commission de la Santé, de la Population, des Affaires sociales et de la Solidarité nationale, relative à la commercialisation des produits de la marque Softcare.

Ladite mission est composée de 11 membres, «désignés au sein de la Commission de la Santé, de la Population, des Affaires sociales et de la Solidarité nationale, dans le respect du pluralisme et répartis au prorata des Entités administrativement constituées à l’Assemblée nationale», précise l’Assemblée dans un communiqué.

Sur les 11 membres, on compte 9 représentants du Groupe parlementaire « PASTEF les Patriotes », un du Groupe parlementaire « Takku Wallu » et un représentant des Non-inscrits.

La mission, instituée pour une durée de 30 jours à compter de sa date d’installation, est appelée à faire la lumière sur les conditions de fabrication et de commercialisation des produits indexés, ainsi que sur les éventuels manquements dans la régulation et la protection des consommateurs.

Plus précisément, elle « conduira, selon une démarche rigoureuse, contradictoire et documentée, les auditions, consultations, demandes d’informations et visites de terrain nécessaires à l’accomplissement de son mandat », lit-on dans le communiqué.

Au terme de ses travaux, la mission formulera des recommandations opérationnelles destinées à renforcer la transparence et la redevabilité publiques, à consolider la protection des consommateurs et à prévenir durablement les risques sanitaires.

La Présidente de la mission d’information, la députée Khady Sarr, a invité solennellement l’ensemble des administrations, organismes et parties prenantes concernés à apporter à la mission une coopération pleine et loyale, dans l’intérêt supérieur de la santé publique et de la confiance des citoyens.

Soulignons que cette démarche de l’Assemblée nationale répond à la nécessité d’exercer un contrôle sur l’action gouvernementale et d’assurer la transparence dans le secteur pharmaceutique.

Début décembre 2025, l’Agence de Régulation Pharmaceutique (ARP) avait ordonné le retrait immédiat des couches pour bébés et des serviettes hygiéniques de marque Softcare du marché national, après la découverte de matières premières périmées dans la chaine de production d’une usine de fabrication à Sindia (région de Thies).