Le 7e Sommet Union européenne – Union africaine, tenu du 24 au 25 novembre à Luanda, la capitale de l’Angola, a été clôturé par l’adoption d’une Déclaration commune, dans laquelle les deux parties ont pris de nombreux engagements dans divers domaines dont celui de la migration et de la mobilité des citoyens.

Dans leur communiqué final, les deux institutions continentales rappellent leur engagement à approfondir la coopération et le dialogue sur la migration et la mobilité de manière globale, intégrée et équilibrée, fondée sur une responsabilité et un engagement partagés, et dans le plein respect du droit international et des droits humains.

Elles prônent le renforcement de la coopération par le biais de partenariats globaux, adaptés et mutuellement bénéfiques visant à prévenir la migration irrégulière, à lutter contre le trafic de migrants et la traite des êtres humains, à renforcer les capacités de gestion des frontières, et à promouvoir les retours volontaires, dans le plein respect des obligations internationales et des accords bilatéraux.

L’UA et l’UE s’engagent également à s’attaquer aux causes profondes de la migration irrégulière et des déplacements forcés, notamment par une croissance inclusive, un développement durable et la stabilité régionale.

Elles disent reconnaître l’importance de renforcer les voies légales de migration et de mobilité, conformément aux compétences nationales, en particulier pour les étudiants, les universitaires et les chercheurs.

Les deux blocs promettent de relever les défis posés par la fuite des cerveaux grâce à des solutions mutuellement avantageuses, notamment la migration circulaire.

Tout en reconnaissant la diaspora africaine comme source de transferts de fonds, moteur d’investissement et d’échange de connaissances, l’UA et l’UE s’engagent à œuvrer pour réduire le coût des transferts de fonds et améliorer leur utilisation productive.

Elles réaffirment leur engagement commun à aider les personnes ayant besoin d’une protection internationale, fuyant la violence, les conflits et les persécutions ; ainsi qu’à apporter un soutien aux personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays.

Les deux bocs reconnaissent qu’une migration sûre, ordonnée et régulière peut constituer une opportunité et un catalyseur pour le développement économique, social et humain des pays d’origine et d’accueil.

Soulignons que le 7e sommet UE-UA a coïncidé avec le 25e anniversaire du partenariat entre les deux institutions continentales l’UA et l’UE.