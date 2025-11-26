L’Autorité des Marchés Financiers de l’Union Monétaire Ouest-Africaine (AMF-UMOA) a annoncé hier mardi, la nomination de Kossi Tenou au poste de Président de l’AMF-UMOA, en remplacement de Badanam Patoki qui a été nommé, en octobre dernier, ministre de l’Economie et de la Veille stratégique du Togo, a-t-on annoncé à l’issue d’une session extraordinaire du Conseil des ministres de l’UMOA.

Dans son communiqué, l’AMF-UMOA a adressé ses chaleureuses félicitations à Kossi Tenou pour sa nomination et lui a souhaité pleine réussite dans l’accomplissement de ses fonctions et exprimé à l’ex-président Patoki, sa profonde gratitude pour son engagement, son leadership et sa contribution déterminante au développement du Marché Financier Régional durant son mandat ; avant de lui adresser ses vœux de plein succès dans l’exercice de ses nouvelles responsabilités.

D’après un communiqué de la présidence togolaise, la nomination de Kossi Tenou intervient dans un environnement marqué par la montée en puissance des émissions obligataires, l’essor de la finance numérique et une intégration régionale croissante.

La même source précise que le nouveau président de l’AMF-UMOA aura pour mission de poursuivre l’effort d’harmonisation réglementaire, de renforcer la surveillance des acteurs du marché, et d’accompagner la transformation du secteur face aux enjeux de cyber-sécurité, de transparence et d’innovation financière.

Ténou, qui vient d’abandonner son poste de ministre délégué auprès du ministre togolais de l’Economie et de la Veille stratégique, a été Directeur national de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) pour le Togo pendant plusieurs années ; il dispose d’une vingtaine d’années d’expérience au sein du système financier ouest-africain.

L’AMF-UMOA, créée le 3 juillet 1996 par décision du Conseil des Ministres de l’UMOA, est chargé d’une mission générale de protection de l’épargne investie en valeurs mobilières et en tout autre placement donnant lieu à une procédure d’appel public à l’épargne dans l’ensemble des Etats membres de l’Union. Son siège est situé à Abidjan, la capitale économique de la Côte d’Ivoire.