Le chef d’Etat sénégalais, Bassirou Diomaye Faye a annoncé mercredi lors de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, que l’initiative présidentielle dénommée «Sunu Champion», sera effectivement déployée à partir du mois de décembre 2025. Ce programme majeur consiste à placer les acteurs économiques nationaux et les entreprises locales au cœur du développement national.

Il sera question de renforcer leur rôle primordial dans la mise en œuvre de l’Agenda national de Transformation «Sénégal 2050», lit-on dans le communiqué publié à l’issue de la réunion du Conseil des ministres.

Le Premier ministre, Ousmane Sonko a été chargé de préparer cette réunion de lancement stratégique de l’initiative «Sunu Champion» en concertation avec tous les acteurs concernés.