Le chef d’Etat nigérian, Bola Ahmed Tinubu a proclamé ce mercredi 26 novembre, l’état d’urgence sécuritaire à l’échelle nationale, compte tenu de l’évolution de la situation sécuritaire dans le pays à cause d’opérations de groupes terroristes armés.

Dans le même cadre, le président, également commandant en chef des forces armées, a ordonné un recrutement supplémentaire dans les forces armées, lequel passe, entre autres, par la formation des nouvelles recrues.

Il a appelé à une formation accélérée des agents retirés de leurs fonctions de protection des personnalités, afin d’être débriefés et de fournir des services de police plus efficaces lorsqu’ils seront déployés dans les zones du pays où la sécurité fait défaut.

Le Département des services d’Etat est invité à déployer immédiatement tous les gardes forestiers déjà formés en vue de débusquer les terroristes et les bandits qui rôdent dans les forêts du pays ; et à recruter davantage d’hommes pour surveiller les forêts afin qu’elles ne servent plus de de lieux de cachette pour les agents du mal.

Le président Tinubu a évoqué une situation d’«urgence nationale» qui nécessite le déploiement de plus de troupes sur le terrain, notamment dans les zones confrontées à des problèmes sécuritaires, et qui exige la mobilisation de tous ; avant d’inviter tous ses compatriotes à contribuer à la sécurité de la nation.

Tout en félicitant les forces de sécurité pour leur collaboration qui a permis la libération des 24 lycéennes de Kebbi et des 38 fidèles de l’État de Kwara, Tinubu a exhorté les forces armées à rester fermes, à rétablir la paix sur tous les théâtres d’opérations et à maintenir les plus hauts standards de discipline et d’intégrité.

« Aucun compromis, aucune collusion, aucune négligence ne seront tolérés », a-t-il prévenu, rappelant que le peuple nigérian compte sur eux et que le gouvernement est engagé à leur apporter tout le soutien nécessaire à leur réussite.

Le président nigérian a demandé à l’Assemblée nationale d’entamer une révision des lois du pays afin de permettre aux États fédérés de mettre en place, en cas de besoin, une police d’État, rappelant que ces États devraient reconsidérer la création d’internats dans les zones reculées où la sécurité est insuffisante. Il a enfin, exhorté tous les Nigérians à rester calmes et vigilants, à signaler toute activité suspecte, et à coopérer avec les forces de sécurité.