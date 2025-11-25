A l’occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, célébrée le 25 novembre, le Roi Mohammed VI a réaffirmé l’engagement « inébranlable » du Maroc en faveur d’une paix juste et durable au Moyen-Orient.

Dans adressé au président du Comité onusien pour les droits inaliénables du peuple palestinien, Coly Seck, le Souverain a insisté sur la nécessité de saisir « le moment charnière » que traverse la région pour relancer un processus de paix crédible, loin de la « gestion de crise » qui a dominé ces dernières années. Le Souverain marocain a aussi rappelé que la trêve récemment conclue, après deux années d’une guerre dévastatrice à Gaza, représente une opportunité cruciale pour une paix durable entre Palestiniens et Israéliens.

Le Roi Mohammed VI souligne que la mise en œuvre intégrale du cessez-le-feu permettrait d’arrêter « la machine à tuer », d’alléger la souffrance des civils palestiniens et de garantir l’acheminement continu de l’aide humanitaire. Cette dynamique, a-t-il ajouté, doit aussi ouvrir la voie à une reconstruction urgente dans la bande de Gaza et à la reprise d’un dialogue politique global.

Le Souverain a salué à ce titre, les médiations internationales ayant permis d’aboutir à ce cessez-le-feu, exprimant une reconnaissance particulière au président des Etats-Unis, Donald Trump pour son implication décisive dans ce dossier, tout en rendant hommage à l’ensemble des médiateurs ayant contribué à ce processus.

Le Maroc, fidèle à son attachement à la paix, se tient prêt à participer activement à toutes les étapes découlant de cet accord, a assuré le Roi Mohammed VI qui a longuement insisté sur les fondements d’une paix durable.

Toute initiative sérieuse doit garantir l’unité politique et administrative de Gaza et de la Cisjordanie sous l’Autorité nationale palestinienne, appelée à constituer l’épine dorsale de l’État palestinien « souhaité », avec Al-Qods Oriental comme capitale, a souligné le Souverain, plaidant pour un soutien renforcé à l’Autorité nationale palestinienne dirigée par Mahmoud Abbas, tant sur les plans politique que financier.

Dans une analyse lucide de la situation, le Roi du Maroc a pointé les obstacles majeurs qui entravent la stabilité régionale à savoir : le blocus économique sur les territoires palestiniens, les restrictions à la circulation, l’absence de perspectives économiques et la division politique palestinienne.

Le Roi a ainsi plaidé pour la levée des entraves à la circulation des personnes et des biens, ainsi que pour une réconciliation entre les dirigeants palestiniens sous la bannière de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), l’objectif ultime, a-t-il dit, étant la création d’un État palestinien souverain dans les frontières de 1967, coexistant en paix et en sécurité avec Israël.

Par ailleurs, le Roi Mohammed VI a tenu à rappeler l’engagement humanitaire du Maroc, qui a multiplié depuis octobre 2023 les opérations d’aide d’urgence vers Gaza citant pas moins de cinq initiatives majeures comprenant denrées alimentaires, eau, équipements de secours et médicaments, dont la dernière en date a nécessité la mise en place d’un pont aérien inédit pour transporter près de 300 tonnes d’aides via un corridor terrestre exceptionnel.

Le statut d’Al-Qods Acharif occupe une place centrale dans le message royal. En sa qualité de président du Comité Al-Qods issu de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), le Roi du Maroc a réaffirmé sa détermination à préserver l’identité civilisationnelle de la Ville Sainte et à protéger ses lieux saints musulmans et chrétiens.

Le Souverain s’est dit d’autre part, profondément préoccupé par les provocations répétées des autorités israéliennes à Al-Qods et les violations de la mosquée Al-Aqsa qui, selon lui, risquent d’embraser toute la région dans un affrontement religieux.

Le Souverain a également alerté sur la détérioration alarmante en Cisjordanie, marquée par l’expansion des colonies (de peuplement juif) et les violences quotidiennes visant les civils palestiniens. Ces actions, a averti le Souverain marocain, menacent de rendre irréalisable la solution à deux États en compromettant son socle territorial.

Malgré ce contexte sombre, le Roi a relevé un signe d’espoir en l’occurrence la montée des reconnaissances internationales de l’État de Palestine et la dynamique créée par l’Alliance globale pour la mise en œuvre de la solution à deux États, une initiative menée conjointement par l’Arabie saoudite et la France. Le Maroc, en accueillant la 5ᵉ réunion de cette alliance en mai 2025 en partenariat avec les Pays-Bas, a montré son engagement actif dans cette mobilisation mondiale.

Pour Mohammed VI, la solution à deux États n’est plus seulement un choix politique, mais elle est devenue « une exigence immédiate dictée par le réalisme », ainsi qu’un impératif moral et humanitaire, dans la mesure où elle doit redonner justice et dignité à un peuple (palestinien) privé de ses droits depuis des décennies.

Dans son message, le Roi Mohammed VI réaffirme la volonté du Maroc de rester un acteur clé de la paix au Moyen-Orient, tout en étant convaincu qu’un avenir stable ne peut émerger que par un règlement juste, global et définitif de la question palestinienne.