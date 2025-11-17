Les Etats-Unis ont décidé de retirer les droits de douane additionnels de 15% imposés depuis quelques mois, à des produits agricoles en provenance de Madagascar, parmi lesquels la vanille dont ce pays est le premier producteur mondial.

Le président américain, Donald Trump a signé un décret présidentiel « modifiant le champ d’application du tarif douanier réciproque relatif à certains produits agricoles» malgaches, actualisant ainsi la liste des marchandises soumises au tarif douanier réciproque instauré le 2 avril 2025, a annoncé sur son compte Facebook, l’ambassade de Madagascar à Washington.

D’après la mission diplomatique malgache, c’est à compter du 13 novembre 2025 que plusieurs produits phares d’exportation malgaches, notamment la vanille, le cacao, les épices et certaines huiles essentielles, ont été retirés de la liste des produits soumis au tarif douanier réciproque de 15 % appliqué à Madagascar.

Tout en se félicitant de cette « évolution positive », l’ambassade a expliqué aussi que la révision de la politique tarifaire américaine en faveur des produits concernés, fait suite à un dialogue diplomatique soutenu, visant à développer des chaînes d’approvisionnement stratégiques entre les deux pays.

Antananarivo a réaffirmé son engagement à promouvoir un accès plus large des produits malgaches au marché américain et à renforcer un partenariat commercial mutuellement avantageux entre Madagascar et les États-Unis.

Dans l’un de ses décrets publiés samedi 14 novembre, le président Trump, déclare avoir jugé nécessaire et opportun de modifier la liste des produits assujettis aux droits de douane réciproques, après examen des informations et recommandations communiquées par divers fonctionnaires américains, de l’état des négociations avec les partenaires commerciaux, de la demande intérieure actuelle pour certains produits et des capacités de production nationales actuelles.