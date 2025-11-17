Le président de la République Démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi, a reçu en audience, ce dimanche 16 novembre à Kinshasa, le président du Groupe United Bank for Africa (UBA), le nigérian Tony Elumelu, avec qui il s’est entretenu sur des projets que la banque multinationale, qui est déjà présente en RDC, compte réaliser dans le pays.

Elumelu a évoqué d’abord des investissements dans le secteur de l’énergie en faisant état du soutien qu’UBA est prête à «apporter au développement des infrastructures en RDC particulièrement de l’énergie».

Il a également fait part de l’ouverture des agences de la banque dans toutes les provinces de la RDC, contribuant ainsi à la lutte contre le chômage ; de la nomination d’un nouveau Directeur général de nationalité congolaise, qui sera à la tête des activités de l’UBA en RDC ainsi que l’entrée de neuf Congolais au Conseil d’administration de la banque.

Cet entrepreneur qui est, par ailleurs, à l’origine de la création de nombreuses entreprises à travers le continent, dans des secteurs essentiels au développement économique de l’Afrique, a mis en place, en 2010, la Fondation Tony Elumelu, une « organisation philanthropique basée en Afrique et financée par des Africains, qui a pour mission de stimuler l’entrepreneuriat sur le continent », lit-on sur le site du Groupe.

Dans ce cadre, Elumelu a informé le Président Tshisekedi du financement de 350 entrepreneurs congolais, avant de promettre poursuivre cet élan pour « la prospérité du pays », et l’ouverture prochainement du siège de la Fondation à Kinshasa.

« Tout se passe bien et on est très heureux de la collaboration avec le Congo », a rassuré le président de UBA qui est présente dans 20 pays africains, ainsi qu’aux États-Unis d’Amérique, en Angleterre, en France et aux Émirats arabes unis.