Les autorités de la Mauritanie ont adopté hier mercredi, en Conseil des ministres, un projet de décret obligeant les sociétés minières qui opèrent sur le territoire national, à augmenter progressivement la part des énergies renouvelables dans leur mix électrique à un rythme annuel minimal de 5 %.

Cette mesure court jusqu’en 2030, sachant qu’à cette même échéance, la Mauritanie ambitionne d’atteindre un mix énergétique composé de 60 % d’énergies renouvelables.

Le projet institue également un comité de suivi conjoint chargé de contrôler l’augmentation annuelle de la part des énergies renouvelables produites par les sociétés minières concernées.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de transition énergétique du pays, qui vise, entre autres, à diversifier son mix énergétique et à réduire sa dépendance des combustibles fossiles.