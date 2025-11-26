Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) et les partenaires fondateurs de l’Africa Investment Forum (AIF) organisent les Market Days 2025, du 26 au 28 novembre, à Rabat, la capitale du Maroc.

Les Market Days réunissent des investisseurs, des promoteurs de projets, des chefs de gouvernement, des financiers, des assureurs, des banques commerciales et des agences de crédit à l’exportation, avec pour objectif de faire progresser des projets africains transformateurs dans divers secteurs, notamment les infrastructures, la numérisation, l’agroalimentaire et l’énergie, vers leur clôture financière, rappelle un communiqué de la BAD.

Ces Journées transactionnelles sont la pièce maîtresse de Africa Investment Forum qui est une plateforme multipartite et multidisciplinaire qui fait progresser les projets jusqu’à un stade bancable, lève des capitaux et accélère la clôture financière des transactions.

D’après la BAD, les Market Days de l’AIF ont généré, en 2024, un total de 37 projets bancables et attiré plus de 2 300 participants de 83 pays. Les organisateurs s’attendent à ce que l’événement soit encore plus important cette année.

Les partenaires fondateurs de l’AIF sont le Groupe de la Banque africaine de développement, Afreximbank, Africa50, Africa Finance Corporation, la Banque de développement de l’Afrique australe, la Banque islamique de développement, la Banque européenne d’investissement, la Trade and Development Bank et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique.

Soulignons qu’en marge des Market Days 2025, le Groupe de la Banque mondiale et la BAD ont organisé, mardi 25 novembre, la première « Journée Mission 300 », avec le soutien de la Fondation Rockefeller, de l’Alliance mondiale pour l’énergie au service des populations et de la planète, et de l’Initiative Énergie durable pour tous (SEforALL).

L’événement, qui a réuni des ministres africains, des investisseurs et des financiers du développement, a mis en exergue les Pactes nationaux pour l’énergie des pays, a permis de présenter des opportunités prêtes pour l’investissement, et a galvanisé l’action vers l’objectif commun de fournir un accès à l’électricité à 300 millions de personnes supplémentaires dans toute l’Afrique d’ici 2030.