Le président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi et l’Émir du Qatar, Sheikh Tamim, ont présidé, samedi 22 novembre à Kinshasa, la cérémonie de signature de six accords de coopération entre leurs pays.

La signature desdits accords par plusieurs ministres sectoriels, a été précédée par un entretien entre les deux Chefs d’Etat autour de diverses questions d’intérêt commun.

Le premier accord concerne un Protocole d’entente dans le domaine des ports entre Qatar Ports Management Company « Mwani Qatar » et l’Office National des Transports (ONATRA Sa) de la RDC.

Il a été également procédé à la signature d’un protocole d’accord de coopération dans le domaine juridique entre les ministères qatari congolais de la justice et d’un Accord d’exemption mutuelle des visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques et passeports spéciaux de la RDC et du Qatar.

Les deux parties ont aussi paraphé un Mémorandum d’entente entre le Fonds du Qatar pour le développement et le ministère congolais des Affaires sociales, action humanitaire et solidarité ; et un Protocole d’entente sur la coopération dans les domaines de la jeunesse et du sport entre les gouvernements des deux pays.

Le dernier Protocole d’entente signé porte sur l’établissement de consultations politiques sur des questions d’intérêt mutuel entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays.

Lors de leur tête-à-tête, Tshisekedi a remercié l’Émir du Qatar, qui effectuait sa première visite officielle en RDC, pour ses efforts de médiation dans le processus de règlement du conflit dans l’Est de la RDC.

Le président congolais a aussi salué la signature à Doha, le 15 novembre dernier, de l’Accord-cadre entre le gouvernement de Kinshasa et la coalition AFC/M23 (rébellion congolaise) qui contrôle certaines villes à l’Est de la RDC.