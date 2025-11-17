La cérémonie de distinction des CAF Awards programmée pour le mercredi 19 novembre prochain à Rabat a dévoilé ce dimanche 16 novembre, la liste des noms des joueurs shortlistés pour ses principales catégories, dont les joueurs marocains sont présents en nombre.

Le Prix le plus prisé «Joueur de l’année» sera finalement disputé par 3 joueurs dont le Marocain Achraf Hakimi (Paris SG), grandissime favori. Ses deux autres concurrents ont pour noms l’Egyptien Mohamed Salah (Liverpool) et le Nigérian Victor Osimhen (Galatasaray).

Pour le compte de la distinction du «Meilleur portier», les joueurs marocains Yassine Bounou (Al Hilal) et Mounir Mohamedi (RS Berkane) sont nominés aux côtés de leur principal challenger, le Sud-africain Ronwen Williams.

Dans la catégorie «Joueur Interclubs de l’année», on retrouve aussi des talents Marocains comme Mohamed Chibi (Pyramids FC) et Oussama Lamlioui (Renaissance Berkane). Pour sa part, la Renaissance sportive de Berkane défiera Pyramids FC d’Egypte et Mamelodi Sundowns de l’Afrique du Sud pour la récompense du «Club africain de l’année».

Idem pour le trophée «Entraîneur de l’année». Les sélectionneurs marocains Mohamed Ouahbi et Walid Regragui vont challenger le Capverdien Budista. Les catégories de jeunes sont en outre concernées par la forte présence de candidats marocains. C’est le cas des talents Othmane Maamma (Watford) et Abdellah Ouazane (Ajax).

Dans le lot de «Sélection nationale de l’année», les équipes nationales A et U20 du Maroc figurent également dans les starting-blocks.