Le Comité Local d’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies de football Maroc 2025 (CAN 2025) a annoncé, mardi 11 novembre, à l’endroit de l’ensemble des supporters de la compétition, que les visas électroniques à destination du Maroc via l’application YALLA pour la Coupe d’Afrique des Nations sont attribués gratuitement.

La mesure a été prise en coordination avec les autorités marocaines compétentes et la Confédération Africaine de Football (CAF), à moins de deux mois du coup d’envoi de la CAN qui démarrera le 21 décembre 2025 pour s’achever le 18 janvier 2026.

Le Comité d’Organisation a rappelé que le FAN ID, document d’identification numérique, est obligatoire pour accéder à un stade de la CAN 2025, tout en soulignant que le traitement des demandes de visas électroniques et de FAN ID se fait d’une manière simultanée sur l’application YALLA.

Dans le souci de simplifier les différentes démarches menées par les supporters pour se rendre au Maroc, un service client dédié (+212 5 30 30 20 30) a été mis à leur disposition, accessible en trois langues (arabe, anglais et français) et ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.