Le Ministère malien en charge de la jeunesse et des Sports va organiser, samedi 22 novembre, un Téléthon national dénommé «Envol des Aigles», en vue d’une meilleure participation de l’équipe nationale de football à la Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025, a annoncé hier mercredi le ministre de la jeunesse et des sports, Abdoul Kassim Fomba à l’issue du Conseil des ministres dirigé par le Président de la Transition, le Général d’Armée Assimi Goïta.

Le ministre a expliqué, d’après un communiqué publié après la réunion, que ce Téléthon, en plus de lever des fonds, se veut un véritable moment de communion nationale, destiné à mobiliser tout le Mali derrière l’Equipe nationale de football et à contribuer à la réussite de sa participation à la Coupe d’Afrique des Nations CAN Maroc 2025 de football.

Ce n’est pas une première pour le Mali d’organiser ce genre d’événements. Habituellement, ces rendez-vous, qui mobilisent différents acteurs de la population, y compris les hautes personnalités, rapportent des sommes considérables, à la satisfaction des autorités.