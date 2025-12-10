Le Maroc a réussi une fois de plus à neutraliser les manigances algériennes,en convainquant ce mercredi 10 décembre, le comité intergouvernemental de l’UNESCO, lors de la vingtième session qui se tient à New Delhi, d’inscrire officiellement le caftan marocain, incluant son art, ses traditions et son savoir-faire, sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

Au début de la séance tenue ce mercredi matin, la délégation algérienne a tenté vainement d’introduire un second amendement visant à qualifier le caftan de patrimoine «partagé» avec d’autres nations, mais cette proposition a été immédiatement rejetée par les membres du Comité de l’UNESCO à la demande de la délégation marocaine qui a rappelé que le caftan est certes «répandu» dans plusieurs pays, mais son origine, son évolution stylistique et son identité culturelle demeurent pleinement marocaines.

Dans un précédent amendement introduit à l’ouverture le lundi 8 décembre des travaux de la 20ème session du Comité de l’UNESCO à New Delhi, la délégation algérienne a tenté en vain, d’ajouter le terme «caftan» à l’élément «Le costume féminin de cérémonie dans le Grand Est de l’Algérie» afin de pouvoir prétendre avoir enregistré cette appellation avant la présentation par le Maroc de la candidature de son caftan. Néanmoins la candidature algérienne avait été rejetée, tandis que celle du Maroc avait recueilli 146 voix, aux côtés de celles de la Jordanie (131) et de l’Égypte (114).

Face à cette requête, le président indien de la séance a suggéré de soumettre la proposition algérienne à un vote à bulletin secret, une réponse qui a visiblement pris de court le chef de la délégation algérienne qui après consultation de ses supérieurs hiérarchiques à Alger, a finalement annoncé le retrait de l’amendement concernant le «caftan» pour éviter un imminent revers.

Pour rappel, le 7 novembre lors de l’élection des membres du Conseil exécutif de l’UNESCO, où l’Algérie avait présenté sa candidature mais elle a été rejetée, alors que celle du Maroc avait recueilli 146 voix, aux côtés de la Jordanie (131) et de l’Égypte (114).

Faut-il rappeler que le premier caftan marocain, tel qu’on le connaît aujourd’hui, faisait déjà partie des traditions vestimentaires du Royaume du Maroc dès le XIIe siècle sous les Almohades et était porté par les membres de la royauté avec des broderies uniques tissées à Fès et à Rabat, avant de devenir un habit populaire au XIIIe siècle et les siècles suivants, alors que l’Algérie en tant qu’Etat-nation indépendant n’existait nulle part sur la carte géographique du monde.

Avant son indépendance en 1962, le territoire de l’Algérie actuelle était occupé par des Royaumes et dynasties berbères dont notamment les Zianides, Hafsides, etc., avant la domination ottomane puis française. Ce territoire nord-africain a également vécu sous la domination des empires Phénicien, Carthaginoi, Romain, Vandale et Byzantin : Ces empires ont dominé l’Algérie à l’Antiquité, bien avant la période moderne de la colonisation, au moment où de les frontières l’empire marocain s’étendaient jusqu’au fleuve du Sénégal avant le débarquement des colons français et espagnols qui ont amputé de grandes parties de son vaste territoire en créant la Mauritanie et l’Algérie française.

Pour conclure, l’Algérie et son régime ne peuvent rivaliser avec un Royaume qui existe depuis une dizaine de décennies et a côtoyé tout au long de son existence avec les grandes nations de la planète dans tous les domaines politiques, diplomatique, culturel, économique et militaire. A bon entendeur salut.