Le Groupe de la Banque mondiale (GBM) a annoncé, mardi dans un communiqué, la nomination de Juan Diego Alonso au poste de représentant résident de la BM en République de Guinée équatoriale.

Cette nomination, explique le document, s’inscrit dans le cadre des efforts continus du GBM pour unifier le leadership au niveau national afin d’avoir un impact socio-économique encore plus important sur les communautés et le pays.

Alonso assurera, depuis Malabo, la représentation de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), de l’Association internationale de développement (IDA), de la Société financière internationale (SFI) et de l’Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA).

Sa principale mission sera de renforcer les partenariats avec le gouvernement, le secteur privé, la société civile et les partenaires au développement afin de faire progresser le programme de développement de la Guinée équatoriale.

D’autres aspects essentiels de ses fonctions consisteront à appuyer la conception et la mise en œuvre de programmes d’engagement pays, ainsi qu’à diriger et coordonner l’équipe pays du GBM, tout en favorisant la collaboration entre les institutions.

De nationalité argentine, Alonso a rejoint le GBM en 2006 et a occupé des postes de direction et techniques en Afrique, en Europe de l’Est, en Amérique latine et dans les Caraïbes. Il possède une vaste expérience en matière d’élaboration de stratégies pays, d’analyse macroéconomique et sociale, et de création de partenariats multipartites.

Pour le GBM, le nouveau représentant en Guinée Equatoriale jouera un rôle clé dans la promotion des priorités communes du Groupe dans le pays concerné, notamment la croissance inclusive, le développement du secteur privé, le renforcement du capital humain et le développement de la résilience.