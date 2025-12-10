L’Allemagne et la République démocratique du Congo (RDC) qui entretiennent depuis plusieurs décennies, des relations limitées à la coopération au développement, ont décidé d’étendre leur coopération aux aspects économiques et commerciaux, en mettant en place un cadre approprié, celui du Forum Economique Allemagne-RDC, dont la première édition a lieu ce mercredi à Berlin, la capitale allemande.

Ce forum constituera l’occasion pour les opérateurs économiques congolais et allemands d’aborder les enjeux cruciaux relatifs aux investissements et au commerce dans les secteurs porteurs cibles, à savoir les Mines, l’Energie, l’Eau, l’Agriculture et la Santé, lit-on sur le site de la Fédération des entreprises du Congo (FEC).

La FEC et l’Agence Nationale pour la Promotion des Investissements (ANAPI) étaient désignées pour assurer le pilotage technique des travaux préparatoires du Forum RDC-Allemagne, tenus du 25 août au 08 octobre.

Toujours selon le syndicat patronal, l’objectif du Forum Economique est de consolider les relations économiques et commerciales entre les deux Pays, faciliter les échanges en ouvrant des nouveaux réseaux et marchés au regard des potentiels que regorge la RDC dans des domaines porteurs notamment minier.

Le Forum fait suite aux négociations intergouvernementales entre l’Allemagne et la RDC qui se sont déroulées du 8 au 9 décembre, avec l’objectif de renforcer la coopération entre les deux pays pour relever les défis mondiaux.

Parmi les sujets qui étaient au cœur de ces négociations figurent les investissements en RDC, la paix dans la région Est du pays, la place de la forêt du Congo qui abrite des millions de vies et protège le climat, la création de valeur locale à partir des ressources qui garantissent les revenus et les chaînes d’approvisionnement, ainsi que l’hydroélectricité qui fournit une énergie propre pour tous.