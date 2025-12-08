Le Roi Mohammed VI a donné son approbation pour instituer le 9 décembre de chaque année comme Journée nationale de la médiation de service public, afin de consacrer la culture de la médiation institutionnelle et de renforcer les principes de justice, d’équité et de bonne gouvernance dans la relation entre l’administration et le citoyen.

Cette date qui coïncide avec la création de l’institution Diwan Al Madhalim en 2001, revêt une forte portée symbolique en matière de droits de l’Homme, et est appelée à lui conférer un ancrage particulier dans la mémoire institutionnelle, en rappelant à la fois la date du message royal dans lequel le Souverain avait annoncé la création de Diwan Al Madhalim, et celle de la promulgation du Dahir n° 1.01.298 portant création de ladite institution, indique un communiqué du Médiateur du Royaume.

Cette décision royale traduit la haute sollicitude accordée par le Souverain aux rôles et missions de la médiation institutionnelle dans la consolidation des principes de justice et d’équité. Elle constitue également, un jalon supplémentaire d’un processus continu de consécration de la culture de la médiation dans le service public, et ce depuis sa création en passant par l’évolution de ses compétences et attributions jusqu’à sa constitutionnalisation en tant qu’institution indépendante de protection des droits de l’Homme et instance nationale de gouvernance.

Elle contribuera ainsi à consacrer la primauté de la loi et à promouvoir les valeurs de moralisation et de transparence dans la gestion du service public, et sera par ailleurs, une occasion annuelle de mettre en lumière les vertus de la médiation institutionnelle, et un temps fort pour engager une réflexion publique élargie autour des bonnes pratiques et des expertises comparées en la matière, précise la même source.

Cette Journée nationale de la médiation de service public, conclut le communiqué, offrira enfin l’opportunité de valoriser les efforts consentis et de nourrir les propositions et recommandations en lien avec le projet de consolidation des fondements d’une administration citoyenne, fondée sur la justice et l’équité.