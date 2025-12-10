La Banque africaine de développement (BAD) a approuvé, mardi 9 décembre, un prêt de dix millions de dollars en faveur de Hyphen Hydrogen Energy pour le financement d’un important projet d’hydrogène vert en Namibie, a annoncé la banque panafricaine dans un communiqué.

Ce financement, provenant du Fonds pour l’énergie durable en Afrique (SEFA), devrait précisément soutenir un projet d’ammoniac vert susceptible de transformer la Namibie en un pionnier de l’hydrogène vert dans l’économie mondiale.

Le prêt financera les études d’ingénierie préliminaires relatives à la production d’énergie solaire et éolienne, aux systèmes de stockage d’énergie par batterie, à la capacité d’électrolyse et à l’infrastructure de dessalement, ce qui permettra de dérisquer le projet et d’attirer les financements nécessaires à sa réalisation.

Une fois achevé, le projet devrait produire deux millions de tonnes d’ammoniac vert par an, destinées à l’exportation vers des marchés clés, tout en contribuant au développement économique local.

Au chapitre des retombées écologiques, le projet permettra d’éviter l’émission annuelle de cinq millions de tonnes de CO2, soit l’équivalent de plus d’un million de voitures retirées de la circulation, tout en déployant une capacité de production d’énergie renouvelable de 7,5 GW, plus de dix fois la capacité installée actuelle de la Namibie.

Pour la population locale, l’initiative fournira quotidiennement trois millions de litres d’eau potable par dessalement à la région de Lüderitz (sud) qui souffre d’une pénurie d’eau ; et devrait générer 15 000 emplois dans le secteur de la construction et 3 000 postes permanents, dont 90 % réservés aux ressortissants namibiens et 20 % spécifiquement destinés aux jeunes, dans un pays où le taux de chômage des jeunes dépasse 38 %.

Le projet « va bien au-delà de l’infrastructure énergétique. Ce dont il s’agit, c’est de démontrer la capacité de l’Afrique à mener la transition énergétique mondiale, à créer des emplois de qualité pour nos jeunes et à bâtir la prospérité tout en protégeant notre planète », a déclaré Moono Mupotola, directrice générale adjointe de la BAD pour l’Afrique australe.

Le PDG d’Hyphen Hydrogen Energy, Marco Raffinetti a fait savoir que « l’approbation par la BAD de cette facilité de préinvestissement constitue un solide vote de confiance dans le projet d’Hyphen et dans les grandes ambitions de la Namibie concernant le développement de l’un des projets d’hydrogène vert les plus transformateurs au monde. »