Ouagadougou et Rabat ont procédé, mercredi 10 décembre, à la signature de 12 nouveaux accords de coopération portant, dans les domaines de la sécurité, le commerce, le travail, l’habitat, le transport, l’agriculture, la formation et la jeunesse.

La cérémonie de signature a eu lieu à Ouagadougou, à l’issue de la cinquième session de la commission mixte de coopération entre les deux pays, co-présidée par les ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso, Karamoko Jean Marie Traoré, et du Royaume du Maroc, Nasser Bourita.

Les conventions signées concernent un accord de reconnaissance réciproque des permis de conduire nationaux des deux pays et de trois accords de coopération dans les domaines du travail, de la sécurité et de la protection civile.

A ces accords s’ajoutent six mémorandums d’entente dans les domaines agricole, commercial, de la jeunesse, de l’habitat et de l’urbanisme, et d’échange d’expertises dans le domaine de la sécurité et des infrastructures routières.

Un accord-cadre de coopération relatif à l’octroi de bourses académiques, de stages et de partage d’expertises et une convention-cadre de coopération dans le domaine de la formation professionnelle ont aussi été paraphés.

A l’occasion de cette réunion, Traoré et Bourita ont réaffirmé la volonté partagée de faire des relations de partenariat multidimensionnel maroco-burkinabè un modèle exceptionnel de coopération Sud-Sud interafricaine, et exprimé leur détermination à renforcer et à diversifier la coopération bilatérale, notamment dans les domaines économique et commercial.

Les deux ministres, qui se sont félicités de l’excellence des liens profonds de fraternité traditionnelle entre les peuples marocain et burkinabè, ont salué le rythme soutenu de la coopération mutuellement bénéfique et fructueuse ainsi que les perspectives de diversification et de consolidation de ce partenariat dans des secteurs prometteurs.

Par ailleurs, les deux ministres ont co-présidé la cérémonie commémorative des 60 ans de l’établissement des relations diplomatiques entre le Royaume de Maroc et le Burkina Faso.

A la même occasion, le Burkina Faso a réitéré son soutien ferme et constant à l’intégrité territoriale et à la souveraineté du Maroc sur l’ensemble de son territoire, y compris la région du Sahara, et salué l’adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies de la résolution historique 2797 qui consacre le plan d’autonomie comme unique solution pour le différend autour du Sahara occidental marocain.