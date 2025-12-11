La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a annoncé ce mercredi 10 décembre dans un communiqué, avoir adopté des mesures pour réduire les taxes et redevances sur le transport aérien et abaisser le coût des voyages aériens en Afrique de l’Ouest, à compter du 1er janvier 2026.

Le texte rappelle que c’est à l’occasion d’un sommet tenu en décembre 2024 à Abuja, que les chefs d’État et de gouvernement de la CEDEAO ont adopté une mesure historique visant à réduire le coût des voyages aériens dans toute la région.

En effet, à compter du 1er janvier 2026, tous les États membres de la CEDEAO supprimeront les taxes sur le transport aérien et réduiront de 25 % les redevances passagers et de sécurité, conformément à un acte complémentaire relatif aux redevances, taxes et droits aéronautiques, lit-on dans le document.

Pour l’organisation régionale, cette décision répond aux préoccupations de longue date concernant le coût élevé des vols en Afrique de l’Ouest, qui a freiné le tourisme, le commerce et la libre circulation des personnes et des marchandises.

La communauté rassure que la mise en œuvre de cette décision sera suivie par sa Commission par le biais d’un mécanisme régional de surveillance économique du transport aérien, précisant que l’objectif derrière la nouvelle mesure est d’entraîner une baisse des tarifs aériens, une augmentation du trafic passagers, un renforcement des compagnies aériennes régionales et une intégration régionale plus poussée.