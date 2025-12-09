L’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) a dévoilé, lundi 8 décembre, les grands lauréats de l’édition 2025 de son initiative « CAP Innovation – Création, Accompagnement, Propulsion » dédié aux jeunes entrepreneurs francophones, parmi lesquels la marocaine Ghita Bensaid qui s’est distinguée dans la catégorie 1 intitulée « Education et compétences pour demain ».

Au total, plus de 3.100 candidats s’étaient présentés pour cette compétition lancée au printemps 2025, et 100 jeunes entrepreneurs étaient sélectionnés pour suivre, en septembre 2025, un programme d’accompagnement intensif ; avant que huit lauréats soient retenus en finale.

La compétition comporte quatre catégories dans chacune desquelles un grand lauréat et un dauphin sont récompensés et reçoivent respectivement un prix d’amorçage de 10 000 euros, et de 5 000 euros.

Les grands lauréats des trois autres catégories (Transition écologique, Culture et numérique, Engagement et transformation sociale) sont originaires du Bénin, du Burundi et du Cambodge.

« L’OIF adresse ses félicitations chaleureuses à ces 8 jeunes talents francophones et leur souhaite plein succès pour la suite de leur parcours », lit-on dans son communiqué de circonstance.

CAPInnovation est un programme structuré de l’OIF qui accompagne de jeunes francophones porteurs de projets à fort impact. En plus de l’accompagnement sur mesure, de la mise en réseau et de l’accès à des opportunités d’investissement déjà engagés, ces lauréats bénéficieront d’un fonds d’amorçage pour renforcer le développement de leurs initiatives.