Le Président de la Commission de l’Union africaine (UA), Mohamed Ali Youssouf, en visite officielle ce jeudi 18 décembre, en République démocratique du Congo (RDC), a fait savoir que sa Commission envisage de recourir à tous les moyens de pression possible pour faire respecter l’intégrité territoriale de la RDC, face à l’instabilité qui sévit dans l’Est du pays.

Lors d’un entretien avec le président congolais, Felix Tshisekedi, Youssouf a rassuré que « l’Afrique n’a pas abandonné la RDC et souhaite que ce pays retrouve la paix et la stabilité ».

Alors que la rébellion M23, soutenue par le Rwanda, contrôle des localités stratégiques dans la partie orientale de la RDC, le président de la Commission a fait savoir que « l’invasion des villes d’un pays souverain et les prises de contrôle de Bukavu, Goma et Uvira sont intolérables et contraire à la charte de l’Union africaine».

Youssouf a souhaité que l’UA s’implique davantage dans les processus de médiation de Washington et de Doha, tout en garantissant la volonté de l’organisation panafricaine de ne ménager aucun moyen de pression possible pour aider la RDC à protéger son territoire.

Les processus de Washington et de Doha sont des récentes initiatives diplomatiques visant à instaurer la paix dans l’Est de la RDC, pilotées respectivement par les États-Unis et le Qatar, avec le soutien de l’UA.