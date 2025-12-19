Top départ de la campagne électorale des législatives en Côte d’Ivoire

Top départ de la campagne électorale des législatives en Côte d’Ivoire

Le président de la Commission Électorale Indépendante (CEI) en Côte d’Ivoire, Ibrahime Coulibaly-Kuibiert a donné jeudi 18 décembre, le coup d’envoi de la campagne électorale des législatives prévues le 27 décemebre 2025.

«La campagne électorale s’ouvre ce vendredi 19 décembre 2025 à 00 heure, pour s’achever le vendredi 26 décembre 2025 à minuit, veille du scrutin, soit 08 jours », a-t-il annoncé, dans son allocution de circonstance prononcée au siège de l’institution sis à Abidjan-Cocody.

L’élection des députés à l’Assemblée nationale aura lieu le 27 décembre 2025. Au total, 2.740 candidats, dont 1.370 titulaires et 1.370 suppléants, sont en lice pour 255 sièges.

Coulibaly-Kuibiert a invité l’ensemble des acteurs politiques et les citoyens à la retenue. Pour lui, « la campagne électorale n’est pas l’occasion offerte pour tenir des discours de haine et d’injures », ni « mettre à mal le climat social» dans le pays.

La CEI s’est engagée, pour sa part, à garantir la transparence du scrutin, ainsi que la crédibilité des résultats du vote.

 

Lire aussi