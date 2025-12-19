Le président de la Commission Électorale Indépendante (CEI) en Côte d’Ivoire, Ibrahime Coulibaly-Kuibiert a donné jeudi 18 décembre, le coup d’envoi de la campagne électorale des législatives prévues le 27 décemebre 2025.

«La campagne électorale s’ouvre ce vendredi 19 décembre 2025 à 00 heure, pour s’achever le vendredi 26 décembre 2025 à minuit, veille du scrutin, soit 08 jours », a-t-il annoncé, dans son allocution de circonstance prononcée au siège de l’institution sis à Abidjan-Cocody.

L’élection des députés à l’Assemblée nationale aura lieu le 27 décembre 2025. Au total, 2.740 candidats, dont 1.370 titulaires et 1.370 suppléants, sont en lice pour 255 sièges.

Coulibaly-Kuibiert a invité l’ensemble des acteurs politiques et les citoyens à la retenue. Pour lui, « la campagne électorale n’est pas l’occasion offerte pour tenir des discours de haine et d’injures », ni « mettre à mal le climat social» dans le pays.

La CEI s’est engagée, pour sa part, à garantir la transparence du scrutin, ainsi que la crédibilité des résultats du vote.