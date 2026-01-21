Le Premier Ministre nigérien, Ali Mahaman Lamine Zeine a reçu, mardi 20 janvier à Niamey, le Représentant spécial de l’Union européenne (UE) pour le Sahel, João Cravinho, avec qui il a passé en revue l’état de la coopération bilatérale et tracé les perspectives pour l’année 2026.

En visite de travail dans ce pays, le diplomate européen a indiqué à la presse, à l’issue de l’audience, que l’UE a « décidé d’adopter une approche renouvelée à l’égard du Sahel, fondée sur un dialogue respectueux et qualitativement amélioré avec les pays de la région », selon un communiqué officiel nigérien.

Après des années de relations quelques fois tendues, l’UE affiche sa volonté de bâtir, avec les Etats du Sahel, un dialogue qualitatif fondé désormais sur le respect mutuel des souverainetés et des choix nationaux.

Cette déclaration intervient dans un contexte de reconfiguration géopolitique profonde au Sahel, où les autorités des pays membres de la Confédération de l’Alliance des Etats du Sahel (AES), le Niger, le Mali et le Burkina Faso, appellent à des partenariats équilibrés et non paternalistes.

La rencontre entre les deux hommes s’est déroulée en présence du Ministre d’État, Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité publique et de l’Administration du territoire, Mohamed Toumba, du Ministre des Affaires Étrangères, Bakary Yaou Sangaré, ainsi que du Ministre de la Justice, Alio Daouda. La participation de ces figures clés du gouvernement nigérien, témoigne du caractère stratégique de la réunion.

De nombreux observateurs attendent de voir, pour y croire, les intentions diplomatiques de l’UE se déployer en projets de développement et de sécurité concrets, au bénéfice direct des populations sahéliennes.