La Commission européenne a présenté, lundi 19 janvier, la nouvelle stratégie de l’Union européenne (UE) en matière de lutte contre le racisme, qui s’inscrit dans le cadre de la poursuite de la construction d’une véritable Union de l’égalité, d’une Europe exempte de racisme où les individus peuvent s’épanouir, participer pleinement à la société et contribuer à sa stabilité et à sa prospérité.

La stratégie antiraciste de l’UE pour la période 2026-2030, qui succède au plan d’action 2020-2025, est portée par la commissaire à l’égalité Hadja Lahbib sous les orientations politiques d’Ursula von der Leyen et tend à intégrer l’égalité raciale dans toutes les politiques de l’Union, en tenant compte de la manière dont le racisme s’entrecroise avec d’autres formes de discrimination.

La nouvelle mouture vise à lutter contre toutes les formes de racisme, notamment le racisme anti-Noirs, l’antitsiganisme, l’antisémitisme, le racisme anti-asiatique et la haine anti-musulmane, explique-t-on.

A cette fin, la Commission promet son soutien aux États membres dans la mise en œuvre de leurs politiques, mesures et plans nationaux, tout en menaçant de prendre des mesures lorsque la législation antidiscriminatoire n’est pas respectée.