Le président de la Fédération nigériane de football (FNF), Ibrahim Musa Gusau a rejeté ce qu’il a qualifié de «fausses allégations» concernant une prétendue confrontation et tentative d’agression par le président de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), Fouzi Lekjaa, lors d’une réunion du comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) au Maroc.

Ce démenti officiel fait suite aux propos du journaliste français, Romain Molina qui avait argué que Fouzi Lekjaa aurait «perdu son sang-froid» face aux critiques de Gusau au sujet de l’arbitrage de la de la demi-finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2025) tenue au Maroc.

Selon le récit du journaliste Molina, la tension serait montée après des déclarations attribuées à Gusau sur des «irrégularités» arbitrales lors du match de demi-finale ayant opposé le Maroc au Nigeria mercredi soir au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat et s’est soldé par la victoire des Lions de l’Atlas après les tirs au but (0-0 après prolongation, 4-2 t.a.b). Ces allégations auraient provoqué la colère de Fouzi Lekjaa.

Certains médias algériens n’ont pas raté une telle occasion pour s’en prendre comme d’habitude au Maroc et à ses institutions, avançant que le président de la FRMF aurait tenté d’agresser son homologue nigérian, néanmoins Ibrahim Musa Gusau a immédiatement affirmé que cette version des faits est «sans fondement», ajoutant que ce qui lui a été attribué par le journaliste français et certains médias algériens, est une «pure calomnie».

Il a en outre assuré qu’il n’avait eu aucune altercation verbale avec Lekjaa, «ni au sein des réunions de la CAF, ni en dehors», rappelant à la même occasion, que les liens entre le Nigeria et le Maroc sont «amicales et distinguées», tant au niveau du football qu’au niveau officiel. Le président de la FNF souligne également que sa relation personnelle avec Fouzi Lekjaa est «bonne et respectueuse» et nié avoir formulé des critiques sur l’arbitrage du match de demi-finale entre le Nigeria et le Maroc. Il a par ailleurs, confirmé que sa fédération n’avait exprimé, avant ou après le match contre le Maroc, aucune critique contre l’arbitrage de cette rencontre de demi-finale de la CAN 2025.

Pour conforter un peu plus sa mise au point, le président de la FNF, Ibrahim Musa Gusau a tenu à saluer la qualité organisationnelle de la CAN 2025, ainsi que les efforts de la FRMF, du comité d’organisation, du gouvernement marocain et de la CAF, ayant assuré la réussite de cette 35ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations.