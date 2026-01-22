Le Chef de l’Etat camerounais, Paul Biya, a signé ce mercredi 21 janvier, un décret autorisant son Ministre des Finances à recourir à des emprunts nationaux et internationaux en vue de réunir les fonds nécessaires au financement des projets de développement et au règlement de la dette intérieure.

«Le Ministre des Finances est habilité, avec faculté de délégation, à recourir à des emprunts intérieurs et extérieurs, destinés au financement des projets de développement et à l’apurement des restes à payer, à hauteur d’un montant maximum de mille six cent cinquante (1.650) milliards de francs CFA », indique le texte.

Le décret détaille une stratégie de financement répartie sur trois leviers distincts. Il s’agit de mobiliser 400 milliards de francs CFA, par émission des Obligations du Trésor et/ou Obligations du Trésor Assimilables, pour les emprunts à mobiliser sur le marché financier intérieur ; 250 milliards de francs CFA par prêts directs d’organismes privés intérieurs ; et 1000 milliards de francs CFA sur les marchés financiers extérieurs.

Le texte fera l’objet d’une publication suivant la procédure d’urgence pour une insertion immédiate au Journal Officiel en français et en anglais.

Quoique l’initiative présidentielle s’inscrive dans le cadre des procédures légales classiques consécutives au vote du budget, certains observateurs locaux craignent un surendettement du pays, qui pourrait avoir de lourdes conséquences sur les générations à venir.