Le Président de la Commission de l’Union africaine (UA), Mahmoud Ali Youssouf a appelé ce jeudi 22 janvier, lors de la 1325e réunion du Conseil de Paix et de Sécurité de l’UA, la levée de la suspension de la Guinée-Conakry, après avoir déclaré que ce pays « a franchi un jalon décisif dans sa transition », dans la suite de l’adoption d’une nouvelle Constitution et de la tenue d’élections présidentielles.

La Guinée est « effectivement revenue à l’ordre constitutionnel » a affirmé Youssouf qui a exhorté le Conseil de paix et de sécurité « à lever la suspension de la Guinée de l’Union africaine », conformément à l’évaluation de la Commission.

Les sanctions en question avaient été imposées à la Guinée après le coup d’Etat de 2021. Le retour de ce pays au sein de la famille de l’Union africaine est fortement attendu de la part de Conakry, dans la mesure où cette mesure devrait contribuer à la mise en œuvre de la feuille de route pour le développement durable du pays.

En attendant, le patron de la Commission a réaffirmé l’engagement de l’UA à continuer d’accompagner la Guinée dans ses efforts pour consolider la paix, la stabilité et le développement durable.

A signaler par ailleurs, que la 1325e réunion du Conseil de paix et de sécurité de l’UA était convoquée pour examiner entre autres, la transition politique en République de Guinée.