Le ministre marocain de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, s’est entretenu cette semaine avec l’ambassadeur de la Fédération de Russie au Maroc, Vladimir Baibakov, accompagné de son ministre-conseiller, Vladimir Agronomov, dans le cadre de la volonté affichée par les deux pays d’approfondir leurs liens économiques.

Les discussions entre les deux parties ont porté principalement sur la redynamisation des échanges commerciaux et l’exploration de nouvelles synergies industrielles, mettant l’accent sur les perspectives de développement de la coopération bilatérale dans les domaines de l’industrie, du commerce et de l’investissement.

Au-delà de l’économie, cette entrevue a été l’occasion pour le ministre Mezzour et les deux diplomates russes d’échanger sur des questions d’intérêt commun, comme l’indiquent les communiqués publiés distinctement ce jeudi, par les deux parties, sans donner toutefois de plus amples détails sur les sujets évoqués.

A présent, il incombe désormais aux opérateurs des deux pays de concrétiser ces différentes orientations en projets structurants. Ces initiatives confirment que le Maroc reste un partenaire clé pour la Russie dans sa stratégie de diversification de ses alliances internationales.