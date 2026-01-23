Le gouvernement de transition guinéen, dirigé par le Premier ministre, Amadou Oury Bah a présenté ce jeudi 22 janvier, sa lettre de démission, laquelle a été acceptée par le nouveau Président de la république de Guinée, Mamadi Doumbouya, élu le 28 décembre dernier à la magistrature suprême.

« Le Président de la République a accepté la démission du Gouvernement que lui a présentée le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Monsieur Amadou Oury Bah », indique un communiqué de la présidence, ajoutant que, conformément aux usages républicains, « cette démission permet de marquer un nouveau départ après l’élection présidentielle du 28 décembre 2025, qui s’est déroulée dans le calme et dans une ambiance festive. »

La démission fait suite à l’investiture, le 17 janvier dernier, de Doumbouya en tant que président élu, marquant la fin officielle de la transition.

Doumbouya a félicité le Premier Ministre, Amadou Oury Bah ainsi que l’ensemble des membres du gouvernement pour les différentes responsabilités et missions qu’ils ont exercées au service de la Nation ; avant de préciser que « ces responsabilités sont un honneur, surtout un engagement au service du peuple de Guinée».

Le Chef de l’Etat guinéen a, en outre, signé un premier décret pour mettre fin aux fonctions du Premier ministre et celles des autres membres du gouvernement sortant et un autre décret pour charger les hauts commis de l’Etat d’expédier les affaires courantes en attendant la mise en place du nouveau gouvernement.

il s’agit du ministre directeur de cabinet de la primature, du directeur de cabinet du ministère de la défense nationale, des secrétaires généraux des ministères et des secrétaires généraux adjoints du gouvernement et des affaires religieuses.

Le dirigeant guinéen a confié à Bah la responsabilité de l’expansion de la mouvance politique, la Génération pour la Modernité et le Développement (GMD), en prévision des prochaines échéances électorales, y compris les législatives.

Doumbouya a profité de l’occasion pour annoncer qu’il déterminerait, dès le mois prochain, le calendrier des futurs scrutins en vertu de l’article 74 du Code électoral.

Par ailleurs, il a exhorté le Conseil National de la Transition à diligenter l’examen et le vote des dernières lois organiques en vue d’assurer le fonctionnement normal des institutions et de l’Etat