Le Maroc vient de franchir ce vendredi 23 janvier, une nouvelle avancée majeure dans son processus d’industrialisation avec le lancement, dans la zone d’accélération industrielle de Betoya, dans la province de Driouch (Nord-est du Maroc), du plus grand complexe africain de fabrication de pneumatiques, par le groupe chinois Shandong Yongsheng Rubber, à travers sa filiale « Goldensun Tire Morocco », pour un investissement conséquent de 6,7 milliards de dirhams (environ 640 millions d’Euros).

S’étendant sur 52 hectares, le futur complexe industriel qui sera opérationnel début 2027, aura une capacité de production annuelle de 18 millions de pneus et permettra la création de 1.737 emplois directs. Par son envergure, cette future unité industrielle s’impose d’emblée comme un projet structurant, aussi bien pour l’économie nationale que pour le développement de la région de l’Oriental du Royaume, appelée à devenir bientôt un pôle industriel stratégique à l’instar de la zone industrielle du port Tanger-Med.

Lors de la cérémonie de lancement des travaux, le ministre délégué marocain chargé de l’Investissement, Karim Zidane a souligné le caractère emblématique de ce projet, qu’il qualifie d’«étape structurante» illustrant la capacité du Maroc à concrétiser rapidement des investissements industriels lourds grâce à un écosystème coordonné, à une vision partagée et pôle d’investissement attrayant.

Au-delà des volumes de production annoncés, le complexe se distingue par son positionnement technologique et géographique. Il intégrera une usine complète de production de pneus automobiles, des centres de recherche et développement ainsi que des infrastructures logistiques modernes dédiées à l’exportation. La présence sur place, d’unités de R&D favorisera à travers ces projets, le transfert de technologies, l’innovation industrielle et la montée en compétences locales, renforçant la souveraineté industrielle du Royaume.

L’implantation de la future usine de pneumatiques à proximité du port Nador West Med, constitue un atout stratégique majeur, offrant un accès direct aux marchés européens, africains et moyen-orientaux. Ce choix confirme le rôle central de cette infrastructure portuaire dans la dynamique de développement régional et dans l’intégration du Maroc aux chaînes de valeur mondiales.

Pour les autorités régionales, ce projet s’inscrit dans la continuité de l’Initiative royale pour le développement de l’Oriental et bénéficie pleinement des incitations offertes par la nouvelle Charte de l’investissement. Il intervient également dans un contexte où, malgré un secteur automobile performant, le Maroc ne produisait pas encore localement de pneumatiques.

Considéré comme un catalyseur d’un écosystème industriel complet, le projet Yongsheng envoie un signal fort aux investisseurs internationaux : le Maroc s’affirme désormais comme un hub industriel intégré, capable d’accueillir des projets de grande envergure, à forte valeur ajoutée et à portée continentale.