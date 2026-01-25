La Sélection marocaine «A» de futsal a remporté le tournoi international « Week-futsal » en s’imposant face à la sélection roumaine sur le score sans appel de 8 buts à 2, ce dimanche 25 janvier à Labin au Sud-Est de la Croatie.

Les buts de la sélection marocaine ont été inscrits par Sofiane El Mesrar, Sofiane Chaaraoui auteurs chacun d’un doublé et les quatre autres buts ont été l’œuvre de Sofiane Borite, Idriss Raiss El Fenni, Othmane El Idrissi et Bilal El Bekkali.

Pour rappel, l’équipe marocaine «A» s’était imposée le jeudi 22 janvier toujours dans la ville de Labin, face à son homologue écossaise sur le score de 12 buts à 1, et en a fait de même le vendredi 23 janvier contre l’équipe de Saint-Marin (12-2) dans un match comptant pour les demi-finales du Tournoi international Futsal Week 2026. Les Lions de l’Atlas n’ont laissé à leurs adversaires aucune marge de manœuvre pour équilibrer le jeu.

Le sacre du Maroc, vainqueur du tournoi «Week futsal» sert de préparation des Champions d’Afrique en titre, aux prochains rendez-vous de la discipline.