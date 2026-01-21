La Confédération africaine de football (CAF) a infligé une lourde amende Fédération algérienne de football (FAF) et d’autres sanctions contre l’équipe nationale et son gardien de but à cause des incidents ayant émaillé le match Algérie-Nigeria comptant pour les quarts de finale de la CAN 2025, disputé le samedi 10 janvier au Grand stade de Marrakech.

La CAF qui avait ouvert une enquête disciplinaire dès le lendemain de la rencontre, a en effet, annoncé officiellement, avoir collé à la FAF une amende de 100.000 dollars, alors que le portier des Fennecs, Luca Zidane, écope d’une suspension de deux matchs lors des éliminatoires de la CAN Pamoja-2027.

L’amende de 100.000$ se divise ainsi: 5.000$ pour le comportement des joueurs ayant entraîné de multiples avertissements, 25.000$ pour les actes des joueurs et officiels après le match contre le Nigeria, 5.000$ pour l’utilisation de fumigènes par les supporters algériens et 5.000$ pour leurs jets d’objets sur la pelouse, 10.000$ pour non-respect des règles de sécurité et 50.000$ pour le comportement des supporters et de certains journalistes algériens durant et à l’issue du match Nigeria-Algérie.