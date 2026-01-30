Face aux conditions météorologiques défavorables qui sévissent dans le Royaume, le Roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d’État-Major général des Forces Armées Royales (FAR), a ordonné une intervention immédiate des FAR. Cette mobilisation implique un déploiement massif de ressources humaines et logistiques.

En collaboration avec le ministère de l’Intérieur et les autorités locales, des unités d’intervention des FAR se sont déployées dans les zones inondées, équipées du matériel nécessaire pour transporter et héberger les populations affectées, indique l’État-Major Général des FAR dans un communiqué.

Certaines régions du Royaume et particulièrement des villes et provinces du Nord ont été affectées par les intempéries suite à de fortes chutes de pluie ayant dépassé ces derniers jours, un seuil supérieur à 100 mm en 24 heures occasionnant des inondations par endroits.