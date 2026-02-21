Le Roi Mohammed VI, accompagné du prince héritier Moulay El Hassan, a donné, samedi dans le quartier Al Inbiâate à Salé, le coup d’envoi de l’opération nationale «Ramadan 1447».

Initiée par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité à l’occasion du mois sacré de Ramadan, cette action bénéficiera cette année, à 4.362.732 personnes à travers le Royaume.

Devenue un rendez-vous annuel depuis sa création en 1998, cette initiative solidaire incarne la sollicitude constante du Souverain envers les populations en situation de précarité. Elle traduit également les valeurs de solidarité, d’entraide et de partage profondément ancrées dans la société marocaine.

Pour cette 28e édition, une enveloppe budgétaire de 305 millions de dirhams a été mobilisée afin d’assurer la distribution de 34.550 tonnes de denrées alimentaires de base. Les paniers comprennent notamment farine, lait, riz, huile, sucre, concentré de tomates, pâtes, lentilles et thé. L’objectif est d’apporter soutien et réconfort aux catégories les plus vulnérables, en particulier les veuves, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap.

Pour la deuxième année consécutive, l’identification des ménages éligibles repose sur le Registre social unifié (RSU), conformément aux hautes instructions royales. Ce dispositif garantit une sélection fondée sur des indicateurs socio-économiques précis et assure une répartition équitable des aides dans les 1.304 communes concernées.

Les données révèlent que 74 % des bénéficiaires résident en milieu rural. Parmi les chefs de ménage recensés figurent plus de 432.000 personnes âgées, 211.000 veuves et plus de 88.000 personnes en situation de handicap.

Des milliers de personnes, assistantes sociales et bénévoles, sont mobilisées à travers le territoire national pour veiller à la distribution des aides, sous la supervision de comités provinciaux et locaux chargés du suivi et du contrôle du déroulement de cette opération.

Lors de cette cérémonie, le Souverain a remis symboliquement des paniers alimentaires à dix chefs de famille bénéficiaires de cette nouvelle campagne de solidarité menée en coordination avec le ministère de l’Intérieur et le ministère des Habous et des Affaires islamiques.

Depuis son lancement, l’opération nationale «Ramadan» a mobilisé plus de 2,5 milliards de dirhams, au profit d’un millions de familles bénéficiaires contre 34.100 familles en 1998, illustrant ainsi, l’ampleur croissante de cet engagement en faveur d’un développement humain inclusif et durable.