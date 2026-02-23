Le Ministère sénégalais de la Famille, de l’Action Sociale et des Solidarités a dénoncé avec la plus grande fermeté dans un communiqué, publié ce week-end, la recrudescence des cas de pédocriminalité et des violences faites aux enfants, notamment ceux en situation de vulnérabilité.

Soulignant que ces dérives, abus et violences portent atteinte à l’intégrité physique et psychologique des enfants qui constituent l’avenir de la nation, ce Département a prévenu que « tout acte de violence ou d’exploitation, quel qu’il soit, est une infraction grave qui sera poursuivie et punie avec la plus grande rigueur. »

L’Etat a profité de cette occasion pour réaffirmer son engagement solennel à garantir à tous les enfants un environnement sûr, propice à la promotion de leurs droits fondamentaux et de leur plein épanouissement

Dans la foulée, les autorités ont lancé un appel pressant aux communautés pour une mobilisation générale, mettant en avant le devoir collectif de renforcer la vigilance, de protéger et de garantir le bien-être de tous les enfants du pays.

Le gouvernement sénégalais a enfin, exhortées citoyens à signaler à la Police ou à la Gendarmerie toute situation mettant un enfant en danger, ou des cas de pédocriminalité sur un enfant.