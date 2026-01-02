Le ministre gabonais, Simplice Désiré Mamboula, assurant l’intérim du Ministre des Sports, a annoncé, jeudi 1er janvier, la suspension jusqu’à nouvel ordre, de l’équipe nationale de football, la dissolution du staff technique, ainsi que la mise à l’écart des joueurs Bruno Ecuele Manga et de Pierre Emerick Aubameyang, suite à leur fiasco à la CAN Maroc 2025 de football.

Ces sanctions ont été décrétées, sur instructions du Président Brice Clotaire Oligui Nguema, «compte tenu de la prestation déshonorante des Panthères lors de la Coupe d’Afrique des Nations Total Énergies Maroc 2025, et considérant les effets multiformes aux antipodes des valeurs d’éthique et d’exemplarité prônées par la République », lit-on dans un communiqué publié à cet effet.

L’équipe nationale a essuyé trois défaites à la CAN 2025, quittant la compétition avec zéro point en poche. Par ailleurs, le Gouvernement a invité la Fédération Gabonaise de Football à assumer toutes ses responsabilités.