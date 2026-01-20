La Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) a annoncé, lundi dans une Déclaration, son intention d’engager des poursuites judiciaires contre la Confédération Africaine de Football (CAF) et la FIFA concernant le retrait de l’équipe nationale sénégalaise du match contre le Maroc, lors de la finale de la CAN 2025 du 18 janvier 2026 à Rabat, remportée par les Lions de la Teranga par 1-0 après la prolongation.

D’après la FRMF, cet incident qui s’est produit après la décision de l’arbitre d’accorder un penalty au Maroc, « jugé justifié par les experts », a non seulement perturbé le déroulement normal de la rencontre, mais a également eu un impact négatif sur la performance des joueurs marocains.

Par cette annonce de bataille juridique, la fédération marocaine réclame ainsi que la lumière soit faite sur les circonstances qui ont mené à cette situation inédite, afin d’obtenir réparation.

Par ailleurs, la FRMF a tenu à adresser un message de « sincères remerciements » aux nombreux supporters marocains restés fidèles à l’équipe nationale et ayant fait preuve d’un « soutien exemplaire » tout au long du tournoi continental. De même, qu’elle a exprimé sa gratitude envers « tous ceux qui ont contribué au succès » de cette édition de la CAN.

Par ailleurs, dans un communiqué, le ministère sénégalais des Affaires étrangères, qui félicite le Gouvernement et le peuple marocains pour la « parfaite organisation de cette compétition continentale de très haut niveau », a indiqué que « le résultat sportif, si favorable qu’il soit au Sénégal, ne saurait occulter le mérite, la combativité et la valeur de la sélection marocaine, qui a porté haut les couleurs du Royaume du Maroc avec dignité et panache. »

Dans cet esprit, le Sénégal a réaffirmé que « cette rencontre restera avant tout un symbole de fraternité, de respect mutuel et de fierté africaine partagée. »

De son côté, la Commission de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a adressé ses félicitations au Sénégal, pour la « remarquable victoire » des Lions de la Teranga, laquelle représente « une immense source de fierté non seulement pour le peuple sénégalais, mais aussi pour toute l’Afrique de l’Ouest ».