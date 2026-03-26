Les travaux du chantier de la route Ndendé-Doussala au Gabon, lancés en 2024, n’atteignent que 27% d’exécution à début mars 2026, alors que 62% du délai contractuel est déjà écoulé, c’est le « constat préoccupant » fait sur le terrain, par une mission de la Banque africaine de développement (BAD) qui a séjourné à Libreville du 8 au 15 mars pour consolider le partenariat avec ce pays, rapporte un communiqué publié hier mercredi par l’institution financière.

La délégation de haut niveau du Groupe de la BAD, conduite par le directeur général de l’institution pour la région de l’Afrique centrale, Léandre Bassolé, a effectué une visite de chantier, en compagnie d’une délégation du ministère gabonais des Travaux publics conduite par son directeur de cabinet, Yvon Fabrice Mombo.

Selon le communiqué, les deux parties ont exprimé leurs vives inquiétudes quant à la capacité de l’entreprise en charge des travaux à achever cette route de 46km, dans les délais contractuels, avant d’exiger une réorganisation immédiate du plan de travail afin de garantir le respect des échéances et des exigences du cahier des charges.

« Cette situation traduit un risque élevé de non-achèvement des travaux au 31 décembre 2026 et des mesures fermes seront prises en accord avec les autorités pour atteindre l’objectif d’achèvement de Ndendé-Doussala cette année », a indiqué Bassolé.

Le document rappelle que le projet de construction de cette route s’inscrit dans le cadre du Programme d’appui au secteur des infrastructures au Gabon (PASIG 1) de la BAD, qui vise à améliorer la qualité des infrastructures routières du pays, à désenclaver la province de la Ngounié et à relier le Gabon à la République du Congo.

Ce programme structurant et de portée régionale est mis en œuvre grâce à un prêt de 92,78 millions d’euros de la Banque, et un autre de 44,83 millions d’euros de l’Africa Growing Together Fund (AGTF), un fonds de cofinancement créé par la BAD et la Banque populaire de Chine.

Coïncidence ou non, le président gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema, a accordé, mercredi, une audience au Président-Directeur Général de la société EBOMAF, Mahamadou Bonkoungou, avec qui il a fait le point sur l’état d’avancement des travaux d’aménagement des infrastructures routières en cours dans les provinces de la Ngounié et de l’Ogooué-Maritime.