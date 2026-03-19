La Guinée-Conakry a annoncé avec satisfaction, mercredi, les visites en mars 2026, de deux importantes délégations d’investisseurs britanniques et français intéressés par l’ambitieux programme guinéen de transformation économique, Simandou 2040.

Les 23 et 24 mars, une mission économique britannique de haut niveau débarquera à Conakry. Soutenue par UK Export Finance, cette délégation vise à positionner le savoir-faire britannique sur les projets d’infrastructures et d’énergie découlant du mégaprojet Simandou.

Quelques jours plus tard, du 30 mars au 1er avril, ce sera au tour de l’Hexagone de manifester son intérêt. Ce second rendez-vous d’envergure réunira investisseurs et décideurs français et guinéens autour du programme Parcours Business International, en partenariat avec Bpifrance.

« Ces deux initiatives illustrent une dynamique nouvelle : celle d’une convergence d’intérêts entre partenaires européens majeurs autour du potentiel économique guinéen », se félicitent les autorités guinéennes qui soutiennent aussi que la tenue successive de ces forums illustre une volonté commune de structurer des partenariats durables et d’accélérer la concrétisation de projets à fort impact.

La Guinée dit envoyer, à travers cette mobilisation, un signal fort à la communauté internationale, celui d’un pays en transformation, ouvert aux investissements et résolument engagé sur la voie d’une croissance inclusive et durable.

Le programme Simandou 2040 est une initiative stratégique majeure portée par le président guinéen, Mamadi Doumbouya. Ce projet ambitionne de transformer radicalement l’économie de la Guinée, historiquement dépendante, en un modèle diversifié, axé sur l’industrialisation et l’export, et ce en s’appuyant sur l’exploitation du gisement de fer de Simandou, l’un des plus importants au monde.

Pour les partenaires internationaux, ce programme constitue une feuille de route claire, offrant visibilité et opportunités dans des secteurs variés, de l’énergie à l’agriculture, en passant par le numérique.