Le Président béninois, Romuald Wadagni, a effectué, mardi 09 juin, une visite au Mali, au cours de laquelle il a eu un tête-à-tête avec son homologue Assimi Goïta, suivi d’une séance de travail élargie aux membres des deux délégations.

« Cette visite s’inscrit dans la volonté partagée de renforcer les liens historiques de fraternité, d’amitié et de coopération entre le Bénin et le Mali », souligne un communiqué officiel de Cotonou.

Les discussions ont porté sur les relations bilatérales ainsi que sur plusieurs questions d’intérêt commun aux plans sous-régional, régional et international, rapporte la même source, précisant que les échanges auraient permis d’examiner les perspectives de coopération économique, commerciale et culturelle.

Les questions sécuritaires ont également occupé une place importante dans les discussions. Après avoir passé en revue l’évolution de la situation politique et sécuritaire en Afrique de l’Ouest et dans le Sahel, les deux Chefs d’Etat ont réaffirmé leur attachement aux principes de souveraineté, d’intégrité territoriale et de non-ingérence.

Ils ont, par ailleurs, souligné la nécessité d’une coordination renforcée dans la lutte contre le terrorisme et les menaces transnationales.

Les deux dirigeants, animés d’un souci de donner un nouvel élan au partenariat entre leurs pays, « ont convenu d’encourager les échanges de délégations et de relancer les mécanismes de concertation bilatérale, notamment à travers la tenue de la deuxième session de la Grande Commission Mixte de Coopération Bénin-Mali. »

Au terme de la visite, marquée par une convergence de vues sur les principaux enjeux régionaux et internationaux, selon le communiqué, le Président Wadagni a exprimé sa gratitude pour l’accueil chaleureux réservé à sa délégation, avant d’inviter son homologue à effectuer une visite de travail et d’amitié au Bénin.

Le Général d’Armée Assimi Goïta, qui a félicité Wadagni pour son élection à la magistrature suprême, a accepté cette invitation, sachant que les modalités de son déplacement seront définies par voie diplomatique.