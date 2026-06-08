Le Chef de l’Etat d’Erythrée, Isaias Afwerki, a entamé, ce lundi 08 juin, en compagnie de son ministre des Affaires étrangères, Osman Saleh, une visite officielle de trois jours en Égypte, qui s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations entre les deux pays « frères ».

Afwerki et son homologue égyptien, Abdel Fattah Al-Sisi, devraient s’entretenir, au cours de cette visite, sur le renforcement des relations bilatérales, notamment en matière de coopération économique et dans d’autres secteurs, à s’en tenir à un communiqué du ministère érythréen de l’Information.

Les deux Chefs d’Etat mèneront également des consultations sur plusieurs questions régionales et internationales d’intérêt commun, dont la situation de la Corne de l’Afrique, la sécurité de la mer Rouge et l’évolution de la crise au Moyen-Orient.

Issayas Aferworki, à la tête de son pays depuis l’indépendance en 1993, est accusé par nombreux observateurs de concentrer tous les pouvoirs à son niveau, soulignant que le processus de démocratisation engagé en 1997, avec l’adoption d’une Constitution, serait au point mort.